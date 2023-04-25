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Kamu işçisinin zam pazarlığında son viraj

Kamu işçisinin zam pazarlığında son viraj

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Protokolün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nden önce imzalanması bekleniyor.

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Türk-İş ve Hak-İş’in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (Tühis) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelindi.

Hükümetin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023’ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı.

15 bin TL ve yüzde 45 talebi 

İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürürken, hükümetten gelecek yeni teklifi de beklemeye başladı.

Bu kapsamda, hükümetin yeni bir teklif için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenilirken, görüşmelerin hafta içi hareketlenmesi bekleniyor.

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