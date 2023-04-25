BIST 4.994
DOLAR 19,42
EURO 21,45
ALTIN 1.240,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bakan Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan dörtlü toplantı için Moskova'da

Bakan Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan dörtlü toplantı için Moskova'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanları arasında düzenlenecek dörtlü toplantıya katılmak üzere Moskova'ya geldi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanları arasında gerçekleştirilecek "dörtlü toplantıya" katılmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan'ı taşıyan uçağı Vnukovo Havalimanında Rus yetkililer, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve diğer yetkililer karşıladı.

Dörtlü toplantı

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aştiyani ve ülkelerin İstihbarat Başkanlarının yer alacağı dörtlü toplantıya katılacak.

Bakan Akar, toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

ÖNCEKİ HABERLER
6 günlük şevval orucu nasıl tutulur, 6 günü art arda tutmak gerekir mi Diyanet bilgisi
6 günlük şevval orucu nasıl tutulur, 6 günü art arda tutmak gerekir mi Diyanet bilgisi
AK Parti'li Tuğrul Türkeş, HÜDA-PAR ve Genel Başkanı'ndan rahatsızım
AK Parti'li Tuğrul Türkeş, HÜDA-PAR ve Genel Başkanı'ndan rahatsızım
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Meral Akşener'in çılgın Putin imasının perde arkası! Abdulkadir Selvi seçim gecesini işaret etti
Meral Akşener'in çılgın Putin imasının perde arkası! Abdulkadir Selvi seçim gecesini işaret etti
1 Mayıs ne zaman hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs tatil mi, kaç gün olacak?
1 Mayıs ne zaman hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs tatil mi, kaç gün olacak?
Hayatında hiç İstanbul'u görmedi! Evine gelen belgeler kabusu oldu tam 54 kez...
Hayatında hiç İstanbul'u görmedi! Evine gelen belgeler kabusu oldu tam 54 kez...
AÖF sınav sonuçları açıkladı! AÖF bahar dönemi vize sınav sonucu sorgulama ekranı
AÖF sınav sonuçları açıkladı! AÖF bahar dönemi vize sınav sonucu sorgulama ekranı
Adalet Bakanlığı 2023 personel alımı başvuru ekranı! Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu
Adalet Bakanlığı 2023 personel alımı başvuru ekranı! Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu
Ahmet Davutoğlu, 90 yaşındaki halasından bile oy alamıyor Ali Karahasanoğlu yazdı
Ahmet Davutoğlu, 90 yaşındaki halasından bile oy alamıyor Ali Karahasanoğlu yazdı
YKS'ye başvuranların sayısı açıklandı: Tüm zamanların rekoru! O illerde sınav ücreti alınmayacak
YKS'ye başvuranların sayısı açıklandı: Tüm zamanların rekoru! O illerde sınav ücreti alınmayacak
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon! Sözde Rakka sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon! Sözde Rakka sorumlusu etkisiz hale getirildi
Şevval orucu nasıl ve ne zaman tutulur 2023? Şevval orucu vacip mi?
Şevval orucu nasıl ve ne zaman tutulur 2023? Şevval orucu vacip mi?