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Adil Karaismailoğlu'ndan Trabzon Şehir Hastanesi açıklaması

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adil Karaismailoğlu'ndan Trabzon Şehir Hastanesi açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi’nin Türkiye ve dünyanın en modern hastanelerinden biri olduğuna işaret ederek şehir hastanesini 22 Şubat 2025’te hizmete açmayı hedeflediklerini açıkladı.

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Bakan Adil Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi’ndeki incelemesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Akyazı Stadyumu’nun yanında Türkiye’nin ve dünyanın en modern hastanelerinden bir tanesinin inşa edildiğini belirten Karaismailoğlu, “Hastanemiz 275 bin metrekarelik alanda kuruluyor. Hastanemizin 900 yatak kapasitesi var. Altyapı çalışmalarımızda 1500 yatak kapasitesini esas aldık. Yani istenildiği anda 1500 yatak kapasitesine ulaşabilecek. 2500 araçlık otoparkımız olacak. 33 tane ameliyathanemiz olacak. Aynı anda 33 ameliyatın yapılabileceği dört başı mamur dünyanın en modern hastanelerinden biri olacak” dedi.

22 Şubat 2025’te Şehir Hastanesi’nin hizmete sunulmasının hedeflendiğini açıklayan Karaismailoğlu, “Trabzon böyle yatırımları hakkediyor. Trabzon’a ne yapsak azdır ve yerindedir. Trabzon için çalışmaya devam edeceğiz. Bütün Bakanlıklarımız Trabzon için çok önemli projeleri hayata geçiriyorlar. Buradaki yaşam kalitesini yükseltmek, vatandaşlarımızın ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak üzere yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki önemli çalışmaları da takip ettiklerini, yarın Türkiye ulaşım tarihi ve demiryolu açısından önemli günlerden bir tanesi olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ankara-Sivas Hızlı tren hattımızı hizmete alacağız. Yarın Ankara Tren Garı’ndan trene binerek Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kırıkkale, Yozgat ve Sivas’ı birbirine buluşturacağız ve 3 ilimizde de vatandaşlarımızla buluşacağız” ifadelerini kullandı.

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