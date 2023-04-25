1 Mayıs'ta ek ders ödemesi olacak mı 2023 DYK ödemesi kaç para olacak?

19 Mayıs'ın yaklaşması ile birçok öğretmen 1 Mayıs'ta ders yapılırsa ek ders ücreti alınır mı sorusuna yanıt arıyor. MEB'in DYK kapsamında 1 Mayıs'ta ek ders ücreti ödenir mi? 2023 yılında 1 Mayıs pazartesi gününe denk geliyor. Peki devlet okullarında ve kurslarında ders verecek olan öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?

Abone ol

19 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatili bu sene pazartesi gününe denk geliyor. Öğrenciler ve öğretmenler hafta sonu ile birlikte 3 günlük bir izin yapacaklar. Peki MEB'in DYK yani Destekleme ve Yetiştirme Kursu kapsamında devlet okularında ya da kurs merkezlerinde ders yapan öğretmene ek ders ücreti ödenecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarında eğitim görmekte olan öğrenciler için verilen ekstra eğitimleri nitelemektedir.

MEB'in DYK için de kapsayıcı olan Ek Ders ödemeleri için yayımladığı yazının 16'ncı maddesinde şu ifadeler yer alıyor;

"Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

(Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar."

DYK nedir, anlamı ne?

Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarında eğitim görmekte olan öğrenciler için verilen ekstra eğitimleri nitelemektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları için herhangi bir ücret alınmadığı gibi dersler tamamen müfredata göre işlenmektedi