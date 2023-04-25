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Kayıp olarak aranıyordu baraj gölünde ölü bulundu

Kayıp olarak aranıyordu baraj gölünde ölü bulundu

Malatya’da bir süredir kayıp olarak aranan 50 yaşındaki şahıs baraj gölünde ölü bulundu.

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Yazıhan ilçesinde yaşayan Mehmet Uçar’dan (50) bir süredir haber alamayan yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda aracı Recai Kutan barajı kenarında park halinde olan Uçar’ın cansız bedeni baraj gölünde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan Mehmet Uçar’ın cesedi yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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