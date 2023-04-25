Abdulkadir Selvi'den iktidara 'soğan' uyarısı! Oyu Togg değil soğan alamayanlar verecek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, hayat pahalılığının son günlerdeki sembolü haline gelen, kilosu 30 liraya ulaşan soğan üzerinden iktidarı uyardı. "Oy verecek olan Togg değil, filesini doldurmaya çalışan dar gelirli vatandaşlarımız" diyen Abdulkadir Selvi, "Togg’la gurur duyduğumuz kadar iktidarın soğan fiyatını, etteki pahalılığı önlemesi gerekir" dedi.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, hayat pahalılığının son günlerdeki sembolü haline gelen, kilosu 30 liraya ulaşan soğanla ilgili, iktidara, "Togg’la gurur duyduğumuz kadar iktidarın soğan fiyatını, etteki pahalılığı önlemesi gerekir" dedi. Selvi, soğan fiyatlarına yönelik eleştirilere Togg ve TCG üzerinden yanıt vererek tepki gösteren iktidarın hayat pahalılığı sorununa eğilmesi gerektiğini belirtti. Selvi, yazısında şunları kaydetti:

Dar gelirli için ekonomi Togg değil markettir

"Bizim vatandaşımız Togg’la, TCG Anadolu gemisiyle, İHA’larla, SİHA’larla gurur duyar. Karadeniz gazından mutlu olur. Ama dar gelirli vatandaşlarımızın ekonomisi Togg değil markettir. Soğandır, patatestir, salçadır, makarnadır, et fiyatlarıdır. Halkın ekonomisi kendi cebidir. Tüketiciyi bunlar ilgilendirir.

Oy verecek olan Togg değil, vatandaş

O nedenle Togg’la gurur duyduğumuz kadar iktidarın soğan fiyatını, etteki pahalılığı önlemesi gerekir. Netice itibarıyla oy verecek olan Togg değil, filesini doldurmaya çalışan dar gelirli vatandaşlarımızdır.

Soğanla, ekmekle makarnayla doyuyor

AK Parti şimdiye kadar MEGA projeleri hizmete soktu. Hepsiyle gurur duyduk. Ama seçimlere 19 gün kaldı. Bu süre zarfında iktidarın soğanın fiyatına eğilmesi gerekiyor. Dar gelirli soğanla, ekmekle, makarnayla, karnını doyuruyor.

'Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana'

Boşuna demiyoruz, 'Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana' diye. Çünkü soğan bir simge. Her seçimde tencere önemlidir. Ama bu seçimde tencere hayati derecede önemli hale geldi."