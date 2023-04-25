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1 Mayıs'ta okullar tatil olur mu 2023 1 Mayıs tatili kaç gün oldu?

1 Mayıs'ta okullar tatil olur mu 2023 1 Mayıs tatili kaç gün oldu?

2023 yılının resmi tatilleri arasında olan 1 Mayıs yaklaştı. İşçi Bayramı olan 1 Mayıs pazartesi günü yurt genelinde kutlanacak. 1 Mayıs Resmi tatil mi sorusu ise en çok merak edilenlerden biri. 1 Mayıs 2023 yılının resmi tatilleri arasında. Bu nedenle okullar 1 Mayıs'ta tatil olacak. Hafta sonu ile birlikte öğrenciler 3 gün tatil yapacak. 2 Mayıs salı günü yeniden ders başı yapacaklar.

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1 Mayıs ne zaman, 2023 1 Mayıs'ta okullar tatil olur mu sorusu özellikle öğrencilerin gündeminde. Ramazan Bayramı ve 23 Nisan'ın haftasonuna denk gelmesi ile aradığını tatil fırsatını bulamayan öğrenciler gözünü 1 Mayıs resmi tatiline dikti. 1 Mayıs 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Yani 1 Mayıs pazartesi günü okullar tatil olacak. Hafta sonu ile birleşen 1 Mayıs tatilinde öğrenciler toplam 3 gün tatil yapmış olacak. Öğrencileri mayıs ayında bir 3 günlük tatil daha bekliyor. 19 Mayıs ise cuma gününe denk geliyor. Böylece mayıs ayında için 3 günlük bir tatil daha öğrencilerin olacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ise 16 Haziran'da sona erecek. 

Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanan 1 Mayıs, bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. 

2008 Nisan'ında, 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 1 Mayıs ile ilgili detaylar, 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasada yer alıyor. Kabul edilen yasaya göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 1 gün resmi tatil uygulanmasına karar verilmişti. Buna göre, 1 Mayıs kapsamında resmi tatil uygulanacak. Resmi tatil ile kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

Konuya ilişkin yayaımlanan Resmi Gazete kararında, Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00'dan 24.00'e kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

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