Kafasına tuğla düşerek hayatını kaybetmişti! Savcılık harekete geçti

Avcılar’da bir binanın tuğlaları ve sıvası kafasına düşerek hayatını kaybeden kadının ölümüne ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Avcılar Taner Kışlalı Caddesi’nde dün meydana gelen olayda, Mahbup Uzunay (38) cadde üzerindeki iş merkezinin 2. katında bulunan bir tıp merkezine geldi. Annesine serum takılan Uzunay aşağıda beklediği sırada tıp merkezinin de bulunduğu binadan tuğla ve sıvalar kafasına düştü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Öte yandan olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.