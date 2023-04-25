AK Partili Yayman: Afiş, poster, flama asmayacağız

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Hüseyin Yayman, 14 Mayıs seçimi sürecinde, afiş ve seçim otobüsü kullanmayacağını belirtti.

Abone ol

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Hüseyin Yayman, 14 Mayıs seçimi sürecinde, afiş ve seçim otobüsü kullanmayacağını belirtti. Yayman, "Hatay 22 bin evladını kaybetti. Yas’ımız var. Yas kampanyası yapacağız." dedi.

Acılarımız hala taze

Depremle sarsılan Hatay’da acıların hala taze olduğunu kaydeden ve bu süreçte seçim kampanyasını sadece kendisi üzerinden sürdürerek vatandaşların sürekli içinde olacağını ifade eden Yayman yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

6 Şubat depremlerin ardından Hatay olarak binlerce insanımızı kaybettik. Çok büyük bir acı ve üzüntü yaşadık. Şahsım ve siz kıymetli hemşehrilerim çok sayıda yakınımızı asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremde kaybettik. Aslında biz bir deprem değil kıyameti yaşadık.

Depremin ilk anından bugüne kadar Hatay'ımızı hiç terk etmedim. Acımız ortak, kederimiz ortak, yasımız bir diyerek kıymetli vatandaşlarımızın arasında oldum. Sorunlarınızı dinledim. Hepsine tek tek cevap verip çözüm üretmeye çalıştım. Bundan sonra da aynı prensiple aranızda olmaya devam edeceğim. Yaralarımızı birlikte sarıp medeniyetler şehri Hatay'ımızı birlikte ayağa kaldıracağımıza söz veriyorum.

Bildiğiniz üzere Ülkemiz seçim sürecine girdi. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri olacak.

Hemşehrilerimden sürekli olarak, “neden bir posterin yok, neden bilbordlarda sizi göremiyoruz, afişleriniz hiç bir yer de asılı değil” şeklinde sorular alıyorum. Bu sözleri şahsımıza yönelik bir sevginin ifadesi olarak gördüğüm için sizleri bilgilendirme gereği duyuyorum.

Her zaman yanınızda olacağım

Yaşadığımız deprem çok büyük. Acımız yere göğe sığmayacak kadar birikti. Milletçe yastayız. Hatay’ımız yas yeri oldu. Bugün siyaset değil yaraları sarma günüdür. Bu noktada 14 Mayıs seçimlerinde afiş, bilboard, poster, fotoğraf yayınlamayı, araç giydirip, flama asmayı ve müzikli propaganda yapmayı uygun görmediğimi kamuoyuna arz etmek isterim.

Önümüzdeki süreçte de aranızda olmaya, bire bir görüşmeye devam edeceğim. Kalıcı evlerimiz teslim edilene kadar çadır çadır gezip vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye söz veriyorum”