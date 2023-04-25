Yarısı devletten kentsel dönüşüm başvuru şartları! Aylık 5 bin 625 TL taksit, 10 bin taşınma yardımı

Yarısı bizden diğer adıyla yarısı devletten kentsel dönüşüm tüm şartları haberimizde. Yarısı bizden kentsel dönüşüm başvuruları 26 Nisan'da başlıyor. Yarısı devletten kentsel dönüşüm projesi başvuruları e-devletten yapılacak. Aylık taksitler 5 bin 625'den başlayacak ve evler 2 yıl içinde teslim edilecek. Kira ve taşınma yardımı da var.

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Yarısı devletten kentsel dönüşüm projesinin şartları, kredi ve taksit koşulları, 2+1 evler için ne kadar ödeme yapılacak, 3+1 evler için ne kadar ödeme yapılacak, kredi faizi ve vadelerine ilişkin detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son müjdesi 'yarısı bizden kentsel dönüşüm' projesi başvuruları başlama tarihi 26 Nisan 2023 Çarşamba. Yarısı bizden kentsel dönüşüm kampanyası başvuru son günü ise 29 Mayıs 2023 Pazartesi. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 2 ayrı konut tipi üzerinden iki ayrı kentsel dönüşüm şartları var.

Örneğin, 100 metrekare 2+1 daire daireniz var ve dönüşüm bedeli 15 milyon TL. Bu tutarın 750 bin TL'sini devlet ödeyecek. Mülk sahipleri kalan 750 bin TL için yüzde 10 peşinat ödeyecek. Peşinat dışında kalan tutar için 2+1 100 metrekare daire için aylık 5 bin 625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl yani 120 ay vadeyle ödeme yapacak.

Yarısı devletten kentsel dönüşüm projesinin kredi, taksit ve geri ödemesiyle ilgili bir örnek daha verelim. Örneğin, 3+1 bir daireniz ve yarısı bizden dönüşüm projesine başvurmak istiyorsunuz. 3+1 daireler için dönüşüm bedeli 1,8 milyon lira ve 120 metrekare üzerinden planlanıyor. Burada kentsel dönüşüm bedelinin yarası yani 900 bin lirasını devlet ödeyecek. Mülk sahibi kalan 900 bin lira için yüzde 10 peşinat ödeyecek. Yarısı bizden kentsel dönüşüm projesinde 120 metrekare 3+1 daire için ödenecek aylık taksit tutarı ise 6 bin 750 liradan başlayacak. Yarısı bizden kentsel dönüşüm projesine katılanların evi 2 yıl içinde teslim edilecek. Mülk sahiplerine 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira desteği verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından, kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyasına yönelik başvuru tarihleri ve başvuruların nereden yapılacağı açıklandı. İşte adım adım kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası. Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında "yarısı bizden" kampanyası duyuruldu. Kampanyayla birlikte 2 tip ev için uygun şartlarda kredi imkanı sunulacak.

Başvurular ne zaman başlıyor? Kredi başvurusu için neler gerekiyor?

Mülk sahipleri 26 Nisan 2023 Çarşamba ile 29 Mayıs 2023 Pazartesi tarihleri arasında e-devlet üzerinden yarısı bizden kentsel dönüşüm projesine başvuru yapabilecek.

Yarısı bizden kentsel dönüşüm projesi ön inceleme ve keşif süreci nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Bina sahipleri anlaşınca süreç nasıl işleyecek?

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Yarısı bizden kentsel dönüşüm projesi ruhsat alma süreci: Ruhsat alma süreci başlayacak.

Yarısı devletten kentsel dönüşüm projelerinde binalara TOKİ yapacak: Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak.

Yarısı devletten kentsel dönüşüm projesi evler ne zaman teslim edilecek? İnşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak,

Yarısı devletten kentsel dönüşüm projesi taşınma ve kira yardımları ne kadar olacak? Bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.