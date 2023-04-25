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AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Namık Kemal alıntılı adalet mesajı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tokalaşmadı

AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Namık Kemal alıntılı adalet mesajı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tokalaşmadı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM'nin kuruluşunun 61'inci yıl dönümünü törenlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında Suphi Paşa ve Namık Kemal' alıntılı adalet vurgusu yaptı. Arslan, "Yarın hünkarın da benim de huzuruna çıkacağım bir hakim vardır ki yalnız ondan korkarım" alıntısı yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu törende karşılaştı ancak tokalaşmadı.

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 Anayasa Mahkemesi, kuruluşunun 61'inci yıl dönümünü "Yüzüncü Yılında Cumhuriyet ve Anayasa Yargısı" sempozyumuyla kutladı. Törende konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Erdoğan'ın karşısında 'Suphi Paşa ve Namık Kemal' alıntılı adalet vurgusu geldi: "Yarın hünkarın da benim de huzuruna çıkacağım bir hakim vardır ki yalnız ondan korkarım." Laiklik vurgusu yapan Arslan, Namık Kemal'in "Adaletin olmadığı yerde devletin payesi veya gücü arşa çıksa bile bir gün yerle bir olur" dizelerini okudu. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tokalaşmaması dikkat çekti. 

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye cevap

Konuşmasında laiklik vurgusu yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, sık sık Anayasa Mahkemesi kararlarını hedef alan ve ağır suçlamalar yönelten MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de isim vermeden cevap verdi. Arslan, “Kararları eleştirmek yerine kararlara imza atanları hedef alan, insaf ve izanla bağdaşmayan, son tahlilde kişisel ve kurumsal itibarı zedelemeye yönelik ithamların da hiçbir faydası yoktur” dedi.

Namık Kemal'in adalet tecrübesi

"Kendimize hak gördüğümüzü 'öteki'ne de hak görerek, adaleti ve özgürlüğü sadece kendimiz için değil başkaları için de isteyerek, farklılıklarımızla bir arada yaşamanın iklimini hep birlikte oluşturmak zorundayız" diyen Arslan, "Namık Kemal adaletin sağlanmasının birinci şartının yargı bağımsızlığı ve hâkim teminatı olduğunu belirtmiş, ancak adaletin aslında söylem değil bir eylem meselesi olduğunu tutuklu yargılandığı bir davada tecrübe etmiştir" dedi.

Tüm zamanların hakimlerine ders gibi...

Arslan şöyle devam etti: "Bunu ona öğretecek olan da, birkaç yıl önce yazdığı mektupta kendisinden 'nebbâş' yani 'mezar soyguncusu' diye bahsettiği İstinaf Mahkemesi Başkanı Abdüllatif Suphi Paşa’dan başkası değildir. Duruşma yoğun bir ilgi altında gerçekleşmiştir. Yapılan telkinlerin de etkisiyle, başta Namık Kemal olmak üzere hemen herkes mahkûmiyet kararı beklemektedir. Ancak, beklenenin tersine, Namık Kemal’i hürriyetine kavuşturan bir karar verilmiştir. Kızı bu kararı verirken korkup korkmadığını sorduğunda, Mahkeme Başkanı Suphi Paşa tüm zamanların hâkimlerine unutulmaz bir ders niteliğinde olan şu cevabı vermiştir: 'Yarın Hünkârın da, benim de huzuruna çıkacağımız bir hâkim vardır ki, yalnız ondan korkarım!'.."

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