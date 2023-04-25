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Zincir marketlere mahkemeden kötü haber

Zincir marketlere mahkemeden kötü haber

Rekabet Kurulu'nun haklarında verdiği idari para cezasının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 5 zincir market ile 1 tedarikçi firmanın açtığı davalarda ret kararı çıktı.

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Rekabet Kurulu, Coronavirüs salgını sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik zincir market ve tedarikçi firmalar hakkında yürütülen soruşturmada 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında 2021 yılında toplam 2,7 milyar lira idari para cezası uyguladı.

Söz konusu teşebbüsler, idari cezaya ilişkin yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Ankara 7'nci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Görülen davalarda, tüm teşebbüsler açısından yürütmenin durdurulması istemi daha önce reddedildi.

Ankara 7'nci İdare Mahkemesi, 14 Mart 2023 tarihinde de tüm davaların reddi yönünde karar verdi. Teşebbüsler hakkında verilen Kurul kararının hukuka uygun olduğu hükme bağlandı. Mahkemenin kararının istinaf yolunun açık olduğu belirtildi

Ne olmuştu?

Rekabet Kurumu (RK) Başkanı Birol Küle, Rekabet Kurulu tarafından zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor cezanın fahiş fiyat artışından değil, kartelleşme suçundan verildiğini belirterek, "Her şey usulüne uygun şekilde yapılmıştır. Yakın tarihte aynı pazarda, aynı türde ihlalin tespit edildiği diğer bazı rekabet otoriteleri tarafından yüzde 3'ten yüzde 7'ye kadar para cezası uygulanmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

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