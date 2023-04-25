ING Bank'tan 0,99 faizli 100 bin TL kredi desteği! ING Bank düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ekonomik sıkıntıların arttığı ve nakite daha çok ihtiyaç duyulan bu günlerde birçok banka müşterilerine özel oluşturdukları avantajlı kredi kampayanlarını duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda 0,99 faizli 100 bin TL kredi desteği imkanı sunan ING Bank'ın ihtiyaç kredisi kampayasının detayları da belli oldu. Peki ING Bank düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte ING Bank 0,99 faizli 100 bin TL kredi başvurusu ile ilgili bilgiler haberimizde...

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ING Bank internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Buna göre ilk kez ING'li banka müşterileri ve mevcut müşteriler yüzde 1,99 faiz oranı ile kredi notu 1850 ve üzeri olanlar faydalanabilir. İhtiyaç kredisi kampanyası 3 ve 36 ay arasındaki vade imkanları ile sunulmaktadır. Bunların yanında ayrıca Turuncu Ekstra'lı olanlar için ise 50 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerinde yüzde 0,99 faiz oranı imkanı sunulmaktadır. İşte ING Bank'ın yeni kredi kampayasının detayları ve başvuru hakkında bilgiler haberimizde...

ING Bank düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır?

ING Bank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların öncelikle banka müşterisi olması gerekmektedir. Yeni müşterilere özel olarak başlayan kampanya kapsamında şubeye giderek ya da müşteri hizmetlerinden destek alınarak işlemler hızlı şekilde halledilebilmektedir. Peki, ING Bank ihtiyaç kredisi başvurusu faiz oranları ne kadar?

ING Bank ihtiyaç kredisi faiz oranları

ING Bank yeni müşterisi olmak isteyen vatandaşlara özel hazırlamış olduğu kampanyada 0,99 faiz oranları ile başlayan ihtiyaç kredisi ödemesi yapmaktadır. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan miktar için başvurular yapılabilmektedir.

ING bank düşük faizli ihtiyaç kredisi ödemeleri

ING Bank düşük faizli ihtiyaç kredisi kapsamında çekilecek olan 25 bin TL kredi miktarını aylık 0,99 gibi düşük bir faiz oranı ile ödeyebilmektesiniz. Bunun için alınan tahsis ücret ise yalnızca 125 TL’dir. Böylelikle 25 bin TL krediyi yalnızca 2.056 TL toplam faiz ile çeker ve aylık ödemeleri 2.254,69 TL gibi cüzi bir miktarla yapabilirsiniz.