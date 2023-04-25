Evi terkeden eşinin birlikte yaşadığı esnafı çocuğunun gözü önünde öldürdü

Tanınmamak için başına şapka takan saldırgan, daha sonra geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Başına 1 ve göğsüne ise 3 adet kurşun isabet eden Doğan Göktaş, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Doğan Göktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı hayatını kaybetti.