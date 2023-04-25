BIST 4.998
DOLAR 19,42
EURO 21,41
ALTIN 1.235,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın'da parkta yaşandı! 2 genç kadın ekipleri harekete geçirdi

Aydın'da parkta yaşandı! 2 genç kadın ekipleri harekete geçirdi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde iddialara göre alkol aldıktan sonra parkta sızan 2 genç kadın, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Kardeş oldukları öğrenilen genç kadınlar, kendilerini hastaneye götürmek isteyen ekiplere zorluk çıkarttı.

Abone ol

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı yan tarafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta alkol aldığı iddia edilen 2 genç kadın, bir süre sonra bulundukları yerde sızdı. Bölgeden geçen kadınların yerde yattıklarını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kardeş oldukları öğrenilen genç kadınları kendine getirmeye çalıştı. Polis ve sağlık ekiplerinin uğraşının ardından ayakta zor duran kadınlar, ambulansa taşındı.

Hastaneye gitmek istemeyen kadınlar, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Ambulanstaki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri, Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastane girişinde de ekiplere zorluk çıkaran ve hastaneye girmek istemeyen, uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek tedaviye alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Namık Kemal alıntılı adalet mesajı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tokalaşmadı
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Namık Kemal alıntılı adalet mesajı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tokalaşmadı
Zincir marketlere mahkemeden kötü haber
Zincir marketlere mahkemeden kötü haber
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
ING Bank'tan 0,99 faizli 100 bin TL kredi desteği! ING Bank düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır?
ING Bank'tan 0,99 faizli 100 bin TL kredi desteği! ING Bank düşük faizli kredi başvurusu nasıl yapılır?
Fevzi Siverek kimdir, aslen nereli? Fevzi Siverek gerçek mesleği nedir?
Fevzi Siverek kimdir, aslen nereli? Fevzi Siverek gerçek mesleği nedir?
Ekrem İmamoğlu ‘Canımı en çok yakan şey’ deyip açıkladı
Ekrem İmamoğlu ‘Canımı en çok yakan şey’ deyip açıkladı
PTT'den emekliye kredi müjdesi: Toplam 100 bin TL ödenecek! PTT emekli kredi başvurusu nasıl yapılır?
PTT'den emekliye kredi müjdesi: Toplam 100 bin TL ödenecek! PTT emekli kredi başvurusu nasıl yapılır?
Yarısı devletten kentsel dönüşüm başvuru şartları! Aylık 5 bin 625 TL taksit, 10 bin taşınma yardımı
Yarısı devletten kentsel dönüşüm başvuru şartları! Aylık 5 bin 625 TL taksit, 10 bin taşınma yardımı
ABD Başkanı Joe Biden'den adaylık kararı!
ABD Başkanı Joe Biden'den adaylık kararı!
AK Partili Yayman: Afiş, poster, flama asmayacağız
AK Partili Yayman: Afiş, poster, flama asmayacağız
Uşak'ta Zafer Partisinden toplu istifa şoku! Pepsi birden MHP'ye katıldılar
Uşak'ta Zafer Partisinden toplu istifa şoku! Pepsi birden MHP'ye katıldılar
1 Mayıs'ta okullar tatil olur mu 2023 1 Mayıs tatili kaç gün oldu?
1 Mayıs'ta okullar tatil olur mu 2023 1 Mayıs tatili kaç gün oldu?