Meral Akşener kocama sorayım dedi kocası Tuncer Akşener merak konusu oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "Togg alacak mısınız?" sorusuna o kadar param yok kocama sorayım dedi eşi Tuncer Akşener yeniden gündem oldu. Peki eski solculardan olan Tuncer Akşener kimdir, aslen nereli ve Meral Akşener'in kocası ne iş yapıyor?

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sözcü TV'deki Liderler Özel programında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Akşener yayın sırasında kendisine yöneltilen "Togg alacak mısınız?" sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi ve yine gündem olmayı başardı. Benim o kadar çok param yok alamam, kocama sorayım onun varsa alır dedi. Bu açıklamanın ardından Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener yeniden merak konusu oldu. Benimle evlenmek için evden kaçtı, eski solculardandır dediği eşi Tuncer Akşener kimdir, ne iş yapıyor?

İyi Parti Lideri Meral Akşener aslen İzmitli ve 64 yaşında. Tuncer Akşener ile evli olan Meral Akşener'in Fatih Akşener adında bir oğlu var. 2 kez babaanne olan Meral Akşener'in Pars ve Ayda adında iki torunu var.

Eşi Tuncer Akşener kimdir?

Akşener ve eşi hakkında bir çok iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan biri de Meral Akşener'in kocası Tuncer Akşener'in Dev-Solcu olduğuydu.

Meğer bu doğruymuş... Sıkı bir Maocu olan Tuncer Akşener, Doğu Perinçek'in izinden gidip gazelerini dağıtıyormuş. Meral Akşener sıkı bir solcu olan kocasını ülkücü olarak devşirmiş. Akşener 'ilk bakışta vurulmuştuk' dediği eşiyle büyük bir aşk yaşamış ve yaşıyor.

Meral Akşener bir röportajında kocası hakkında bilinmeyenleri şöyle anlatmıştı:



“Tuncer’lerin evle bizimki aynı bahçenin içinde iki evdi. Sene 1974’tü. Evi yerleştirmiştik. Çok yağmur yağıyordu. Ben pencereden dışarı bakıyorum. Bahçeyi su başmış, bir genç paçalarını sıvamış, çıplak ayakla suyu süpürüyor. Ben bakarken, eşim kafasını kaldırdı, ilk defa öyle gördük birbirimizi.

İlk görüşte aşk

O da ODTÜ’deydi. Hazırlık biri bitirmiş gelmişti. Birbirimize ilan-ı aşk etmiştik. O bana çok güzel mektuplar, şiirler yazardı. Hâlâ saklarım. Çiçek gönderirdi. Ben ise ona solcuların ne kadar kızdığı eser varsa Safahat’ı, Necip Fazıl’ı gönderirdim. Tuncer, sıkı Maocuydu. Eylemlere katılırdı, Perinçek’in gazetelerini dağıtırdı. Hızlı solcuydu yani. Arkadaşlığımız siyasi tartışmalarla başladı. Evlenmeden onu sağcı yaptım.”

"Evlenmek için Tuncer evden kaçtı"

“Biz okurken nişanlanmayı istedik, iki aile de karşı çıktı. Karşılıklı grevler yaptık. Tuncer evden kaçtı. İzini kaybettirdi. Gittiği yeri kimseye söylemedi. Orası hâlâ meçhuldür. Ben de sofraya küsmüştüm. 15 gün yemek yemedim. Sonuçta benim okul bitmeden nişanlanmama izin vermediler.”

Solculuğu bırakınca kafasını kırdılar

“Tuncer, ODTÜ Gaziantep kampusundaydı. Bir grup arkadaşıyla soldan kopunca devrimci arkadaşlarından çok ciddi dayak yedi. Kafasını kırdılar. Tuncer, bu olaylar nedeniyle iki yıl kaybetti.