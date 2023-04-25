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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Mars'ın uydusu Deimos'un en net görüntüleri paylaşıldı

Mars'ın uydusu Deimos'un en net görüntüleri paylaşıldı

Mars'ın uydusu Deimos'un en net görüntüleri Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı.

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Phobos ve Deimos isimli iki adet uyduya sahip olan Mars'ın Deimos uydusunun en net görüntüleri paylaşıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Amal uzay aracı geçtiğimiz ay Deimos'un 62 mil (100 kilometre) yakınından uçtu ve fotoğraflar Pazartesi günü yayınlandı.

Arapça Umut anlamına gelen Amal'ın uçuşu, neredeyse yarım yüzyıldır bir uzay aracının Deimos'a en çok yaklaştığı an oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri, elde ettiği sonuçların ayrıntılarını, yarın Avrupa Jeofizik Birliği konferansında da paylaşacak.

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