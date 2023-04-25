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Fatih Altaylı'dan TRT'ye Duran Kalkan tepkisi: Terörle Mücadele Kanunu'na göre açıkça suç!

Fatih Altaylı'dan TRT'ye Duran Kalkan tepkisi: Terörle Mücadele Kanunu'na göre açıkça suç!

Habertürk yazar Fatih Altaylı, PKK'lı terörist Duran Kalkan'ın ifadelerinin TRT tarafından yayınlanmasına tepki gösterdi.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın muhalefetle ilgili sözlerinin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili, "TRT bir skandala daha imza attı" yorumunu yaptı. Altaylı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Geçen seçim öncesi Türkiye’de aranan ve mahkumiyeti olan bir terör örgütü üyesi ile, Abdullah Öcalan’n kardeşi Osman Öcalan’la röportaj yaparak yayınlayan TRT, bu kez de PKK’nın hayattaki 5 kurucusundan biri, KCK yürütme kurulu üyesi Duran Kalkan’ı ekrana taşıdı.

Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aynı ekrana.

Acaba bunu yapan bir başka televizyon olsa idi, RTÜK buna ne derdi çok merak ediyorum.

Bırakın RTÜK’ü 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. Maddesine göre, TRT’nin yaptığı açıkça suçtur.

Üstelik de terör örgütü yöneticisinin, Cumhurbaşkanı ile aynı ekranda gösterilmesi iyiden iyiye rezalettir.

Tabii 'Yok mu bir savcı' diyemeyeceğim. Çünkü savcıların, bu gibi konularda soruşturma açması artık kendi inisiyatiflerinde değildir. Yukarıdan izin gerektirmektedir."

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