Cani kayınpeder! Yaptıkları kan dondurdu ormanda yakalandı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde iddiaya göre gelinini tüfekle vurup cesedini yakan kayınpeder ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Kamil Ö. ile gelini Hatice Ö. (46) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evden çıkan gelin, evin yanında bulunan ahıra gitti.

Kayınpederi de av tüfeğiyle ahırda bulunan gelinine ateş açtı. Daha sonra Hatice Ö.’nün cesedini yakıp olay yerinden kaçtı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Hatice Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan cinayet zanlısı Kamil Ö. ise jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.