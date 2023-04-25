Süper Lig'de bir hoca daha istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, ligin bitimine kısa süre kala yönetime istifasını sundu.

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Süper Lig takımı Bitexen Giresunspor'da dün alınan 4-2 Medipol Başakşehir mağlubiyetinden sonra flaş bir gelişme yaşandı. Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, başkan Nahid Yamak'a istifasını sundu.

Keleş'i kararından döndürmek için eski bakan Nurettin Canikli ve şehrin ileri gelenleri aradı ve görüşme yaptı.

Ligde 27 puanı olan Giresunspor'un küme düşme tehlikesi bulunuyor.

"Bizi üzen şeyler oldu, bundan sonrası için yönetimle oturup konuşacağız" demişti

Keleş Başakşehir maçıo sonrası “Kazanmak çok önemliydi fakat rakibin her geldiği gol oldu bizde gol pozisyonları bulduk ancak kalecimizin hatalı yediği gol karşısında taraftarımız tepki verdi. Kaptan da olsa hatalı goller yiyebilir Ancak taraftarın hemen tepki vermesi bizi üzdü. İkinci yarı çok farklı bir maç oldu. Direkten dönenler attığımız goller inanılmaz bir ikinci yarı oldu. Sahada inanılmaz bir mücadele vardı ikinci yarıda. Bu oyuncular bu tepkileri hak etmiyorlar. Bu mücadele ile bu takımı oyuncularımızın ligde tutacağına inanıyorum. İnşallah yıllar sonra çıktığımız bu ligde yeterli desteği vermeyenler pişman olmaz. Bazı şeyleri konuşmak istiyorum ama konuşmak istemiyorum çünkü takım zarar görmesin istiyorum. İmkansızlıklara rağmen müthiş işler yapılmasına rağmen yeterli destek görmemesi bizi üzüyor. Hiç bir oyuncuyu kaybetmek istemiyorum ama bugünkü tepkilerden sonra kaybedebiliriz. Bizi üzen şeyler oldu bundan sonrası için yönetimle oturup konuşacağız, değerlendireceğiz” demişti.

1. Lig'de şampiyonluk yaşadı

Teknik Direktörlük kariyerine 2018-2019 sezonunda Süper Lig takımı Sivasspor'da başlayan ve ardından 2020'de Bitexen Giresunspor'a giden Hakan Keleş, 2020-2021 sezonunda takımını Süper Lig'e taşıdı.

Keleş yönetiminde, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de aldığı sürpriz sonuçlarla dikkat çeken Çotanaklar ligde kaldı ve yoluna devam etti.

Hakan Keleş'in performansı

51 yaşındaki teknik adam bu sezon Karadeniz temsilcisinin başında çıktığı 32 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ile 15 mağlubiyet elde etti ve 1.03 puan ortalamasını tutturdu.

Kaynak: Ajansspor