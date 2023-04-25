Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e: Hemen serbest bırakın bu bizim ilerideki ilişkilerimizi etkileyecektir

Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu (24) gözaltına almasına tepki gösterdi. Hemen serbest bırakılması çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu bizim ilerideki ilişkilerimizi etkileyecektir." dedi.

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İsrail polisinin fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu (24) gözaltına almasına Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tepki gösterdi.

"İlerideki ilişkilerimizi etkileyecektir

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "İsrail’den, Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan vatandaşımızı hemen ama hemen, amasız fakatsız serbest bırakmasını talep ediyorum. Bu bizim ilerideki ilişkilerimizi etkileyecektir. İsrail Türkiye vatandaşlarına saygı duymayı öğrenmek zorunda. " ifadelerine yer verdi.

Serbest bırakıldı

Diplomatik kaynaklar, Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'nun serbest bırakıldığını duyurdu. Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Anılan vatandaşımız serbest bırakılmış olup, Bakanlığımız ve Kudüs Başkonsolosluğumuz vatandaşımızın durumu ile yakından ilgilenmektedir."

Mescid-i Aksa'da ne oldu?

Fanatik Yahudi yerleşimciler sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi koruması altında baskın düzenledi. İsrail polisi, fanatik Yahudileri gruplar halinde Aksa'ya aldı.

Arkadaşlarının aktardığına göre Özgecan Mutlu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Aksa içindeki Rahmet Mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okuyordu. İsrail polisi, Mutlu'yu oradan uzaklaştırmak için Türk kadının çantasını aldı.

Polis elinde çantayla, Aksa'nın Esbat Kapısı'na doğru ilerleyerek Mutlu'yu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bir süre çantasının peşinden giden Mutlu, daha sonra Aksa'nın içine geri gelmeye çalıştığı sırada birkaç polis memuru tarafından gözaltına alınarak Aksa dışına çıkarıldı.