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Türkiye'yi Bakan Hulusi Akar ve Hakan Fidan temsil etti! Dörtlü zirve sonrası MSB'den açıklama

Türkiye'yi Bakan Hulusi Akar ve Hakan Fidan temsil etti! Dörtlü zirve sonrası MSB'den açıklama

Türkiye-Rusya-Suriye-İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları Moskova'da görüştü. Türkiye'yi Bakan Akar ve Hakan Fidan'ın temsil ettiği görüşme sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dörtlü zirvede konuşulan konulara dair bilgi verildi. Açıklamada "Dörtlü toplantıda, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alındı." denildi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; RF (Rusya Federasyonu) Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile RF, İran ve Suriye İstihbarat Başkanlarıyla Moskova’da görüştü.

Toplantı sonrası Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede; Suriye’deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alındı.

Tarafların Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit ettikleri ifade edildi.

Yapıcı havada geçtiği ifade edilen toplantı sonucunda Suriye’de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının öneminin vurgulandığı belirtildi.

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