Depremden 76 gün sonra tamamlandı! İşte teslim edilen köy evleri

Bayramın ikinci günü evlerini teslim alan depremzedeler, “Cumhurbaşkanımız üç ay içerisinde yaparım diyordu o zaman. Ya adam 45 günde yaptı, bize teslim etti. İstediğimiz bir ev oldu, hayalimdeki buydu. Umduğumuzdan çok çok üstün oldu. Hiç beğenmediğim bir yer yok. Devlet her şeyi düşünmüş, her şeyi içine koymuş. Çok sevindik. Evimiz oldu, yuvamız oldu. Burada her şey var, dört dörtlük. Çift bayram yaşadık” ifadelerini kullandı.