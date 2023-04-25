Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara gün dostlarımızın hepsini tanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremle mücadelenin sembolleşen isim ve ekiplerinden yerli ve yabancı 55 bin kişiye ''Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı'' verileceğini söyledi. Erdoğan, ''Kara gün dostlarımızın hepsini tanıyoruz.'' dedi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ''Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni''nde konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde sadece arama kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personelin bilfiil görev aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yerli-yabancı toplam 55 bin kişiye madalya ve nişan takdim edeceğiz.'' dedi.

311 bin bina kullanılamaz halde

Erdoğan, depremler nedeniyle bölge genelinde son güncellemelere göre toplam 872 bin bağımsız kısımdan oluşan 311 bin binanın kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Deprem bölgesinde çabalarınız dolayısıyla sizlere şahsım, milletim ve devletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yardım çağrımıza destek veren tüm yabancı dostlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum.

55 bin kişiye madalya ve nişan

Sadece arama kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personel bölgede bilfiil görev aldı. Gönüllülerle birlikte 650 bin insanımız adeta bölgeye akın etti. Yerli-yabancı toplam 55 bin kişiye madalya ve nişan takdim edeceğiz. Kimi yardım kampanyaları düzenleyerek kimi ülkemize gelerek taziyelerini gösterdi. Kara gün dostlarımızın hepsini tanıyoruz. Yapılan her fedakarlığa depremzedelere uzanan her yardım eline minnettarlığımızı farklı şekillerde ifade etmeyi sürdüreceğiz. Ardından yaşanan sellerde de toplam 21 vatandaşımız vefat etti.

Depremler sebebiyle bölge genelinde son güncellemelere göre toplam 872 bin bağımsız kısımdan oluşan 311 bin bina kullanılamaz hale geldi. 321 ayrı noktada, toplam 781 bin 500 çadırın ve 77 bin konteynerin kurulumunu yaptık. Deprem bölgesinde inşa süreci başlatılan konut sayısı 113 bini, bilfiil temeli atılan konut sayısı 47 bini buldu. 57 bin enkazdan 50 binini kaldırdık. İnşallah Hatay'daki enkazın kalanını da çok kısa sürede tasfiye edeceğiz. Yaraları tamamen sarıncaya, depremin izlerini tamamen silinceye kadar koşturmaya devam edeceğiz.

"28 milyar lira ödeme yaptık"

Hane desteği, taşınma ve kira yardımı ve yakını vefat edenlere yaptığımız ödeme ile 28 milyar lira ödeme yaptık.''