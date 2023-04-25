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Bayramda iki gün sahne aldı, servet kazandı: Gülşen'in kazancı dudak uçuklattı!

Bayramda iki gün sahne aldı, servet kazandı: Gülşen'in kazancı dudak uçuklattı!

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen, Ramazan Bayramı'nın birinci günü İstanbul'da, ikinci günü ise KKTC'de sahne aldı. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü ismin bu sahnelerden elde ettiği gelir ortaya çıktı ve kazancı dudak uçuklattı. İşte detaylar...

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Ünlü şarkıcı Gülşen uzun bir aradan sonra bayramda sahne aldı. Gülşen, bayramda iki sahne için aldığı ücretin fiyatıyla yine çok konuşulmayı başardı.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü İstanbul'da ikinci günü ise KKTC'de sahne alan Gülşen'in kazandığı ücret dudak uçuklattı.

Gülşen'in kazancı dudak uçuklattı!

Toplam 4.5 milyon TL kazandığı iddia edilen Gülşen'in, hem İstanbul hem de KKTC'deki performansları için özel repertuvar hazırladığı öğrenildi.

Bayram için özel yüksek fiyatlar ödeyip Gülşen'i dinlemeye gelenlerin ünlü şarkıcının sahne performansından memnun kalmadığı iddia edildi.

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