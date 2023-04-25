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Acun Ilıcalı açıkladı; O Ses Türkiye Rap jüri üyeleri bakın kimler oldu

Acun Ilıcalı açıkladı; O Ses Türkiye Rap jüri üyeleri bakın kimler oldu

Acun Ilıcalı'nın sevilen yarışmalarından O Ses Türkiye'nin diğer versiyonu O Ses Türkiye Rap yarışmasında jüri üyeleri Hadise, Eypio, Murda, Mero,ve Sefo oldu.

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"O Ses Türkiye" adlı ses yarışmasının rap versiyonu olan "O Ses Türkiye Rap" başlıyor. Dijital platformda yayınlanan "O Ses Türkiye Rap"in yeni sezon jürisi belli oldu. Acun Ilıcalı, yarışmanın jüri üyelerini açıkladı. 

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı jüri kadrosu 5 kişi olacak. Geçtiğimiz yıllarda "O Ses Türkiye"den transfer olan Hadise, bu yıl da yine  "O Ses Türkiye Rap"te jüri üyesi olacak. 

Hadise'nin yanı sıra Eypio, Murda, Mero’nun olduğu kadroya Sefo da dahil oldu. Bu yıl Murda & Mero, daha önce Mazhar ve Özkan ile Gökhan ve Hakan Özoğuz'da olduğu gibi birlikte jüri üyeliği yapacak.

Uzun süredir beklenen ve merak edilen “O SesTürkiye Rap” programının çekimleri bugün başlıyor.

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