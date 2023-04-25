Galatasaray'da Gomis krizinin perde arkası! Sözleşmesini feshetmeye gelmişti, af çıktı!

Gomis ise kriz ortaya çıkmasına rağmen beklenmedik şekilde hem hocasını hem de başkanı yalanlamış ve sosyal medya hesabından, "Bu maçta bel ağrılarım nedeniyle oynamadım, gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları, onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil" ifadelerini kullanmıştı.