Galatasaray'da Gomis krizinin perde arkası! Sözleşmesini feshetmeye gelmişti, af çıktı!
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı sonrası Bafetimbi Gomis krizi ortaya çıkmıştı. Maçtan birkaç gün önce yaşanan olayı bizzat teknik direktör Okan Buruk dile getirmiş ve Gomis'in oynamak istemediğini açıklamıştı. Gelişmeler sonrası Gomis'in sözleşmesinin feshedilmesine kesin gözüyle bakılırken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Galatasaray, Bafetimbi Gomis krizini çabuk çözdü. Karagümrük maçının ardından konuşan Okan Buruk, "Gomis bize bu maç öncesi bir daha Galatasaray forması giymeyeceğini iletti. Alanyaspor maçında Icardi'nin yerine Barış Alper'i oyuna aldığımız için bu kararı vermiş. Önce biz, sonra da başkan konuştu ancak kararını değiştirmeyeceğini söyledi. Karar yönetimde" demişti.
Başkan Dursun Özbek de, "Gomis'i Türkiye'ye getiren benim. Bu çıkışını anlayamadım. Davranış biçimi kabul edilebilir değil. Yönetim kurulunda konuşacağız, yaptığını asla kabul edemem" diyerek ayrılık sinyali vermişti.
Gomis ise kriz ortaya çıkmasına rağmen beklenmedik şekilde hem hocasını hem de başkanı yalanlamış ve sosyal medya hesabından, "Bu maçta bel ağrılarım nedeniyle oynamadım, gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları, onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil" ifadelerini kullanmıştı.
Açıklamalar sonrası Galatasaray'da yönetim kurulu toplandı ve toplantıdan "fesih" kararı çıktı. Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur, Gomis'in sözleşmesini feshetmek üzere Florya'ya gittiği esnada devreye kaptan Fernando Muslera girdi.