Taksici esnafı ÖTV müjdesini sevinçle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da yaptığı konuşmada, ticari taşımacılık yapan esnaftan aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV alınmayacağı müjdesi esnaflar tarafından sevinçle karşılandı. AK Parti İzmir Milletvekili adaylarının ziyaretinde konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Bugün bizim bayramımız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'nın Gemlik ilçesinde halka hitaben yaptığı konuşmada, taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnaftan aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV alınmayacağı müjdesini verdi.

ÖTV müjdesi ise taşımacılık yapan esnaf tarafından sevinçle karşılandı. AK Parti İzmir Milletvekili adayları Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Ömür Şanlı ve Sait Başdaş'ın İzmir Taksiciler Odası'nı ziyaretinde kendilerini ağırlayan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, gerçekleşen toplantıda bu kararda emeği geçen milletvekillerine de teşekkür etti. Celil Anık tarafından kendilerini ziyaret eden vekil adaylarına çiçek hediye edildi.

"Bugün bizim bayramımız"

Alınan karardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Bugün bizim bayramımız. Bu karardan dolayı Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz bu konuyu yıllardır dile getiriyorduk. Yüzde 45 ÖTV ödüyorduk ve bu haksızlıktı. Başka meslek dallarındaki arkadaşlarımız yüzde 4 ödüyorlardı. Taksici esnafı olarak alınan bu karardan dolayı çok memnunuz" dedi.

"Yıllardır talep ediyorduk"

Yıllardır ÖTV indirimi için çok uğraşlar verdiklerini söyleyen Anık, "Elimdeki dosyada uzun yıllardır bu konuyla ilgili verdiğimiz demeçler ve beyanatlar var. Biz bu konuyu defalarca dile getirip, ÖTV indirimini talep etmiştik. ÖTV indirimi olduğu takdirde bir araçta ortalama 250 bin lira fark oluşturuyor. Bu bizim için çok büyük bir rakam. Bu kararla birlikte hem vatandaşın bindiği taksi daha güzel bir hale gelecek hem de ekonomiye katma değer sağlayacak" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir istek daha

Öte yandan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, ÖTV indiriminin ardından taksici esnaflarına yönelik bir sigorta düzenlemesi yönünde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a talepte bulundu. Anık, "Bizim araçlarda çalışan arkadaşlarımız kendi hesaplarına çalışıyor. Bizde yüzde 80-90 oranında sigortalılık durumu mevcut. Buna rağmen bir arabayı bir günlüğüne birisine verirseniz hemen anında 15-20 bin lira cezai işlem uygulanıyor. Bu da bize çok ağır geliyor. Cumhurbaşkanımızdan bu konuda da bize bir destek istiyoruz" diye konuştu.