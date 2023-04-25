2023 oy pusulası sıralaması hangi parti, hangi sırada? Seçimde kaç oy kullanılacak?

14 Mayıs seçimlerinde kullanılacak olan oy pusulasındaki partilerin sıralamasına son şekli verildi. Basımına başlanan oy pusulalarının uzunluğu ise 100 santimetre yani tam 1 metre.

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Siyasi partiler ve ittifakların, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy pusulasında yer alacakları sıra kesinleşti. AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oy pusulalarının basımına başlandığını belirterek, "Pusulanın boyutu 100 cm (bir metre) hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifaklar ve partilerle ilgili incelemesini tamamlayan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy pusulasındaki sıralamaya son şeklini verdi. Bu kapsamda, 8 Nisan'da kura ile belirlenen ittifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri değişti.

Buna göre, kesinleşen pusulanın 6. sırasında BBP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP'den oluşan "Cumhur İttifakı" bulunuyor.

Pusulanın 15. sırasında ise CHP ve İYİ Parti'den oluşan "Millet İttifakı" yer alıyor. Adalet Partisi ve Zafer Partisi'nden oluşan "Ata İttifakı" ise pusulanın 16. sırasını paylaşıyor.

İlk sıra Millet Partisi'nin

Pusulanın ilk sırasında Millet Partisi, 2. sırasında Hak ve Özgürlükler Partisi, 3. sırasında Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti'den oluşan "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" yer alıyor. Pusulada, 4. sırada Genç Parti, 5. sırada Memleket Partisi, 7. sırada Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Türkiye İşçi Partisi'nden oluşan "Emek ve Özgürlük İttifakı", 8. sırada Adalet Birlik Partisi, 9. sırada Anavatan Partisi, 10. sırada Yenilik Partisi, 11. sırada Halkın Kurtuluş Partisi, 12. sırada Milli Yol Partisi, 13. sırada Vatan Partisi, 14. sırada Güç Birliği Partisi bulunuyor.

Pusulalar basılıyor

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasının onayı YSK tarafından yapılmıştır. Yurt dışındaki seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımına başlanmış olup, oy pusulasının boyutu bir metre. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.