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Maçın günü ve saati değişti! Sarı-lacivertli kulüpten açıklama

Maçın günü ve saati değişti! Sarı-lacivertli kulüpten açıklama

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Kasımpaşa maçı, 29 Nisan Cumartesi gününe alındı.

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MKE Ankaragücü-Kasımpaşa maçı, 29 Nisan Cumartesi gününe alındı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fikstür gereği 30 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda yapılacak MKE Ankaragücü-Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig müsabakası, güvenlik önlemlerinin tam olarak alınabilmesi gerekçesi ile 29 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacaktır." denildi.

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