Kimler ÖTV'siz ticari araç alımı yapabilecek! İşte 2023 ÖTV'siz araç listesi

Ticari araç alımında ÖTV ödenmeyecek! ÖTV'siz ticari araç alım şartlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Peki kimler ÖTV'siz ticari araç alabilecek? ÖTV'siz ticari araç alımından taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnaf faydalanabilecek.

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ÖTV'siz ticari araç alımı şartları neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖTV'siz ticari araç alımına ilişkin şartları açıkladı. Erdoğan'ın yeni seçim vaatleri arasında yer alan ticari araçlarda ÖTV'siz satış var. Peki kimler ÖTV'siz ticari araç alımı yapabilecek, ÖTV'siz ticari araç alım şartları neler?

ÖTV'siz ticari araç alımını sadece taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapanlar yapabilecek. Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapanlar esnaf mevcut araçlarını yenilerken de ÖTV'den muaf olacaklar ve ÖTV ödemeden yeni ticari araçlar alabilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için geldiği Gemlik'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda otobüs üzerinden halka seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ticari araca ÖTV muafiyeti getireceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticari aracını yenilenlerden ÖTV alınmayacak" dedi. Hangi araçlara ÖTV indirimi uygulanacak? ÖTV indirimi ne zaman başlıyor? ÖTV indirimi ne kadar? gibi soruların yanıtları haberimizde.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Milletimizin canını yakan enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Üretim maliyetleriyle ilgisi olmayan aşırı fiyat artışlarının gerisindeki açgözlülerden hesap soracağız. Ülkemizin sanayisini, tarımını, enerjisini, altyapısını büyütmeden soframıza koyduğumuz ekmeği büyütemeyiz. Türkiye Yüzyılı'yla işte bunu başaracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ÖTV muafiyeti düzenlemesi kapsamında, ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller ÖTV muafiyeti kapsamında olacak. Diğer araçlardaki ÖTV muafiyetinin detayları ise henüz net değil. Gerekli mevzuat düzenlemesi yapılması sonrası hangi araçlar ÖTV'siz olacak, kimler ÖTV'siz araç satın alabilecek, ÖTV muafiyetinin detayları açıklanacak. ÖTV muafiyeti şartlarında TIR'lar da yüzde 4, panelvanlarda yüzde 15, kamyonetlerde yüzde 4 ÖTV indirimi uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ÖTV muafiyetinin şartları ve detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Nebati, kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV muafiyetleri ve indirimleriyle iş dünyasının faaliyetlerine ve yeni yatırımlarına destek verdiklerini söyledi. Nebati, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve hem esnafı hem de yenilenecek araçlarla hizmet alan vatandaşları mutlu edecek bir düzenleme hazırlığında olduklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenlememiz kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek." dedi. Söz konusu destek için yasal düzenleme hazırlığı yaptıklarını vurgulayan Nebati, "Ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak, söz konusu desteğimizden yararlanacak diğer araçların detayları, hazırlıklarını yaptığımız yasal düzenlemeyle netleşecek." diye konuştu.

ÖTV ne kadar?

Araçlarda ÖTV hesabında gümrük tarifeleri esas alınıyor. Bu tür araçlarda yüzde 1 ile yüzde 15 arasında ÖTV var. Yani aracın fiyatının yüzde 1 ile 15 i kadar fiyat indirimi yapılacak. Uygulamadan aynı tip aracı bulunan kişiler yararlanacak. Yani aracını ticari satıp yenilemek isteyen, yeni araç alırsa bu indirim uygulanacaka.

ÖTV hangi araçlarda kullanıyor

ÖTV Kanunu (II) sayılı listede 87.04 pozisyonunda gösterilen kapalı kasa kamyonetler:

Yük taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar ) 1+1 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, kargo kısmındaaraçların yolcu bölümlerinde bulunan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (yer kaplamaları,havalandırma, iç aydınlatma, küllükler) bulunmayan, iki yan panel boyunca arka camları bulunan (enarkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın) veya bulunmayan; şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunan kapalı kasa motorlu taşıtlar ise 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır. Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar ÖTV Kanunu (II) sayılı listede 87.03 GTİP pozisyonunda gösterilmiş ve bu araçlar şu şekilde tanımlanmıştır: “Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) %50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)”