BIST 4.971
DOLAR 19,42
EURO 21,39
ALTIN 1.243,59
HABER /  DÜNYA

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu gözaltına aldı

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu (24) gözaltına aldı.Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu, bir süre sonra Mutlu'nun serbest kaldığını ve konsolosluk personeli tarafından teslim alındığını bildirdi.

Abone ol

Fanatik Yahudi yerleşimciler sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi koruması altında baskın düzenledi. İsrail polisi, fanatik Yahudileri gruplar halinde Aksa'ya aldı.

Arkadaşlarının aktardığına göre Özgecan Mutlu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Aksa içindeki Rahmet Mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okuyordu. İsrail polisi, Mutlu'yu oradan uzaklaştırmak için Türk kadının çantasını aldı.

Polis elinde çantayla, Aksa'nın Esbat Kapısı'na doğru ilerleyerek Mutlu'yu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bir süre çantasının peşinden giden Mutlu, daha sonra Aksa'nın içine geri gelmeye çalıştığı sırada birkaç polis memuru tarafından gözaltına alınarak Aksa dışına çıkarıldı.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu açıkladı

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Mescid-i Aksa'da bulunan Mutlu'nun serbest kaldığını ve konsolosluk personeli tarafından teslim alındığını bildirdi.

Mutlu'nun şu an Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nda bulunduğu belirtildi. İsrail polisinin, Mutlu hakkında bir hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdiği aktarıldı.

İsrail Polis Sözcülüğünden AA muhabirine yapılan açıklamada ise Mutlu'nun "Aksa'ya uygun davranış sergilemediği, bölgede görev yapan polis memurlarına zorluk çıkardığı" iddia edildi.

Açıklamada, Mutlu'nun polisin görev yapmasını engellediği ve talimatlarına uymadığı bu nedenle gözaltına alındığı ileri sürdü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'u 'Oraj' vuracak Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı kar da geri geliyor sıcaklık resmen çakılacak
Foto Galeri İstanbul'u 'Oraj' vuracak Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı kar da geri geliyor sıcaklık resmen çakılacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Maçın günü ve saati değişti! Sarı-lacivertli kulüpten açıklama
Maçın günü ve saati değişti! Sarı-lacivertli kulüpten açıklama
Bayramda iki gün sahne aldı, servet kazandı: Gülşen'in kazancı dudak uçuklattı!
Bayramda iki gün sahne aldı, servet kazandı: Gülşen'in kazancı dudak uçuklattı!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
2023 oy pusulası sıralaması hangi parti, hangi sırada? Seçimde kaç oy kullanılacak?
2023 oy pusulası sıralaması hangi parti, hangi sırada? Seçimde kaç oy kullanılacak?
PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza
PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza
Acun Ilıcalı açıkladı; O Ses Türkiye Rap jüri üyeleri bakın kimler oldu
Acun Ilıcalı açıkladı; O Ses Türkiye Rap jüri üyeleri bakın kimler oldu
Taksici esnafı ÖTV müjdesini sevinçle karşıladı
Taksici esnafı ÖTV müjdesini sevinçle karşıladı
Anneler Günü ne zaman 2023 mayısın kaçında Anneler Günü?
Anneler Günü ne zaman 2023 mayısın kaçında Anneler Günü?
Meral Akşener'den Erdoğan'a: Öcalan’la akraba gibi olan sensin be!
Meral Akşener'den Erdoğan'a: Öcalan’la akraba gibi olan sensin be!
Türkiye'yi Bakan Hulusi Akar ve Hakan Fidan temsil etti! Dörtlü zirve sonrası MSB'den açıklama
Türkiye'yi Bakan Hulusi Akar ve Hakan Fidan temsil etti! Dörtlü zirve sonrası MSB'den açıklama
Erzurum'da deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Erzurum'da deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Cani kayınpeder! Yaptıkları kan dondurdu ormanda yakalandı
Cani kayınpeder! Yaptıkları kan dondurdu ormanda yakalandı