İş Bankası kesenin ağzını açtı! Emekli promosyon tutarı yayınlandı: 3 gün içinde ödenecek!

Emekli maaşına ve emekli bayram ikramiyesine yapılan zamların ardından EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle milyonlarca emeklinin gözü kulağı bankaların açıkladığı emekli promosyon tutarlarına çevrildi. Bu kapsamda yeni müşteriler kazanmak için atağa kalkan bankalar arasında yer alan İş Bankası emekli promosyon tutarlarını yayınladı ve 3 iş günü içerisinde ödeneceğini duyurdu. Peki İş Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor? İş Bankası emekli promosyon tutarları neler? İşte detaylar...

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlenmesinin yürürlüğü girmesiyle birlikte emekli olma hayali kuran milyonlarca EYT'li muradına ermişti. Seçim öncesi en düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7.500 TL'ye, bayram ikramiyelerine yapılan 900 TL'lik iyileştirme ile 2.000 TL'ye yükselmesi memnuniyetle karşılanırken emekliler gözlerini bankaların emekli promosyon tutarlarına çevirdi. Bünyesine yeni müşteriler katmak isteyen bankaların da promosyon yarışı hız kazanırken atağa kalkan İş Bankası emekli promosyonu tutarlarını açıkladı. Peki İş Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor? İş Bankası emekli promosyon tutarları neler? İşte detaylar...

Maaşların yatmasından sonra 2 ila 3 iş günü içinde hesaplara geçecek olan emekli promosyon ödemesi için İş Bankası’nda 3 yıl kalma taahhüttü verilmesi gerekmektedir. Bu taahhüttü vererek maaşlarını İş Bankası’na taşıyan emekliler yalnızca promosyon ödemesi değil, yanında birçok ayrıcalık da kazanacak. Peki, İş Bankası güncel promosyon ödemesi ne kadar? Emekli promosyon ödemeleri ne kadar olacak? İşte İş Bankası emekli ve EYT’li promosyon ödemesinin detayları...

Emekli maaşı nasıl İş Bankası’na taşınır?

Emekli maaşını İş Bankası’na taşımak çok kolay. İsteyen vatandaşlar şubeye giderek yapabilir, ancak İşCep üzerinden kolay şekilde işlemler gerçekleştirilebilmektedir. İş Bankası’nın mobil uygulaması olan İşCep’i kullanarak hızlı şekilde maaş taşıma işlemi sonuçlandırılmaktadır. Buna ek olarak maaş taşıma işlemi e-Devlet sisteminden de gerçekleştirilebilmektedir.

İş Banklı emekli kart ücreti ödemez

İş Bankası emeklilerine özel olarak ayrıca Maximum Kart ve ek kartları için ödeme almamaktadır. Bunun yanı sıra tamamen ücretsiz ve sınırsız şekilde havale işlemleri yapılabilmektedir. ATM’lerden 1 ay içinde 2 kez nakit çekimleri ücretsiz olarak gerçekleştirebilmektedir. Emekli maaşını taşıyan müşteriler olarak özel dönemsel kredi kampanyaları ile mevduat kampanyalarından faydalanabilinmektedir.

İş Bankası emekli promosyon miktarları

İş Bankası, promosyon miktarlarındaki güncellemeleri şu şekilde gerçekleştirdi:

İş Bankası’ndan 3.500 TL’ye kadar olan emekli maaşını çekmek isteyen vatandaşlar için promosyon miktarı tam 4.500 TL’dir.

İşbanklı emekli 3.500 - 7.500 TL arasında aylık alıyorsa promosyonu 5.250 TL nakit yatmaktadır.

7.500 - 10.000 TL alan İşbanklı emekli müşteriler ise promosyonlarını tam olarak karşılıksız 7.500 TL almaktadır.