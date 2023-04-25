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Tramvayı havaya kaldırdılar! Feci şekilde can verdi

Tramvayı havaya kaldırdılar! Feci şekilde can verdi

 Eskişehir’de rayların karşısına geçmeye çalışırken tramvayın çarptığı kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre Umut S. idaresindeki kent içi ulaşımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay, rayların karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki Meliha A.'ya çarptı.

Olayı gören polislerle vatandaşlar talihsiz kadının yardımına koştu. Yetkililerce tramvay özel kriko sistemleriyle havaya kaldırılırken, Meliha A.'nın cansız bedeni çıkarılıp morga kaldırıldı.

 Tramvayı kullanan vatman Umut S., polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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