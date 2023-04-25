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Temel Karamollaoğlu'nun skandal cami fetvası olay oldu! İsraftan söz edene bak! Son seçim anketi de geldi

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun skandal camii fetvasını ve son seçim anketine değerlendiriyor.

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HDP ile aynı masada oturan, domuz eti yemekten kaçınmayan ve sabah ezanından midesi bulanan Canan Kaftancıoğlu'nu iftar programına davet edip alkışlatan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir yandan da fetva vermeyi ihmal etmiyor. Biz her seferinde ‘daha ne yapabilir’ diye düşünürken’ Temel amca bizi şaşırtmayarak bu kez de bir cami fetvası verdi.

Bu arada 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerine çok az bir süre kala anketler de peş peşe yayınlanmaya devam ediyor. Areda Survey Araştırma şirketinin son anket sonucu oldukça dikkat çekici.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında bu konuyu ve gündemin diğer maddelerini değerlendiriyor.

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