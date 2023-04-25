Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) peronel alımı ilanı yayınladı. Bu kapsamda personel alımı başvuru tarihleri ve adaylarda aranan şartlar belli olurken iş arayanlar internette TCDD 2023 personel alımı ne zaman? TCDD personel alımı başvuru tarihi ve şartları neler? gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. İşte personel alımı ilanının tüm detayları…

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TCDD Personel alımı ilanı yayımlandı. İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre TCDD bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere TCDD birimi olan Vangölü Feribot Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere KPSS siz personel alımı yapılacak. Peki TCDD 2023 personel alımı ne zaman? TCDD personel alımı başvuru tarihi ve şartları neler? İşte personel alımı ilanının tüm detayları…

Personel alımı kontenjan bilgisi

TCDD Vangölü Feribot Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere 2 kişilik Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti alımı yapılacak.

TCDD personel alımı başvuru şartları neler?

TCDD bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek personel alımı ilanına göre adayların;

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,

*Kamu haklarından mahrum olmamaları,

*Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması,

*Yapılacak olan güvenlik soruşturmasından ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almaları,

*Herhangi bir suç hükümlülüğünün olmaması,

*Erkek olmaları ve 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir.

*Adayların ayrıca üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Güverte, Deniz *Bilimleri, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Gemi İnşaatı Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri başta olmak üzere Lisans seviyesindeki bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

TCDD 2023 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

İŞKUR resmi internet adresinde yayımlanan ilan kapsamında TCDD personel alımı başvuruları 25 Nisan 2023 tarihinde başladı. Adayların en geç 7 gün içinde başvuru yapmaları gerekir. Son başvuru tarihi 2 Mayıs 2023 olarak açıklandı. Peki, adaylar nasıl başvuru yapacak? Personel alımı ilanına göre adaylar başvurularını İŞKUR resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirecektir.