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Kızını yolcu etmek için evden çıktı, hayatının şokunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kızını yolcu etmek için evden çıktı, hayatının şokunu yaşadı

ISPARTA'da park halindeki otomobili çalınan Fatime Arslan Şentürk, gece yarısı kızını Ankara’ya yolcu etmek için uyandığında aracının yerinde olmadığını fark ettiğini, aracın en son Antalya’nın Kemer ilçesine giriş çıkış yaptığı yönünde polisin bir tespiti olduğunu söyledi.

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Olay, gece saat 02.00 sıralarında Davraz Mahallesi 3935. Sokak'ta meydana geldi. Bina önünde park halinde bulunan Fatime Arslan Şentürk’e ait 32 ABZ 076 plakalı otomobil, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı. Aracının park ettiği yerde olmadığını gören Şentürk, polisi aradı. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, güvenlik kameralarını incelediğinde otomobilin kapüşonlu bir şahıs tarafından çalındığı belirledi.

Polis, otomobili çalan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kapüşonlu bir şahsın otomobilin yanına geldiği, kısa bir süre uğraştıktan sonra sürücü kapısını açarak araca bindiği ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Otomobilin sahibi Fatime Arslan Şentürk, gece 03.50’de kızını Ankara’ya yolcu etmek için uyandığında aracının yerinde olmadığını fark ettiğini söyledi.

Güvenlik kamerasını incelediklerinde saat 02.15 sıralarında otomobilin bir şahıs tarafından çalındığını gördüklerini belirten Şentürk, “Polise başvurduk, araştırma yapıyorlar. Aracın en son Antalya Kemer’e giriş çıkış yapıldığı söylendi” dedi.

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