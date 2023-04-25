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Şarkıcı Seçil Çiftçi öldürmüştü! Semih Sevim'in otopsi raporu tüyler ürpertti

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Şarkıcı Seçil Çiftçi öldürmüştü! Semih Sevim'in otopsi raporu tüyler ürpertti

İstanbul’da şarkıcı ve model Seçil Çiftçi tarafından öldürülen Semih Sevim’in otopsi raporu ortaya çıktı. İşte raporda yer alan tüyler ürperten ayrıntılar...

Şarkıcı Seçil Çiftçi öldürmüştü! Semih Sevim'in otopsi raporu tüyler ürpertti

İstanbul Sancaktepe’de, 1 Ocak günü mantar toplayan bir vatandaş, ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış bir erkeğe ait cansız beden buldu. 

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Şarkıcı Seçil Çiftçi öldürmüştü! Semih Sevim'in otopsi raporu tüyler ürpertti

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, cesedin kimliğinin belirlenmesiyle, gündemde günlerce konuşulacak bir cinayet ortaya çıkacaktı.

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Şarkıcı Seçil Çiftçi öldürmüştü! Semih Sevim'in otopsi raporu tüyler ürpertti

İstanbul İl Alay Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından film gibi bir operasyonla çözülen olayda cesedi bulunan kişi Semih Sevim’di. Vücudunun birçok yerinde darp izleri dikkat çekmişti.

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Şarkıcı Seçil Çiftçi öldürmüştü! Semih Sevim'in otopsi raporu tüyler ürpertti

Soruşturmanın sonucunda, Semih Sevim'in, eski sevgilisi şarkıcı ve model Seçil Çiftçi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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