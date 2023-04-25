Ramazan Bayramı'nda bunu yapmaya utanmadılar! İkisi de tutuklandı

SAMSUN'da Ramazan Bayramı sabahı camideki yardım kumbarasından para çalan 1'i kadın 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Türkiş Camisi'nde Ramazan Bayramı sabahı saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, camideki yardım kumbarasının asma kilidi kırılarak içindeki yaklaşık bin 500 lira para çalındı. Ekipleri olayla ilgili G.E. ve B.Ç. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen G.E. ve B.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.