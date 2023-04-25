BIST 4.924
DOLAR 19,42
EURO 21,34
ALTIN 1.242,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ramazan Bayramı'nda bunu yapmaya utanmadılar! İkisi de tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ramazan Bayramı'nda bunu yapmaya utanmadılar! İkisi de tutuklandı

SAMSUN'da Ramazan Bayramı sabahı camideki yardım kumbarasından para çalan 1'i kadın 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Türkiş Camisi'nde Ramazan Bayramı sabahı saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, camideki yardım kumbarasının asma kilidi kırılarak içindeki yaklaşık bin 500 lira para çalındı. Ekipleri olayla ilgili G.E. ve B.Ç. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen G.E. ve B.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açılmıştı! 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da AK Parti seçim irtibat bürosu önünde ateş açılmıştı! 2 kişi gözaltına alındı
Tramvayı havaya kaldırdılar! Feci şekilde can verdi
Tramvayı havaya kaldırdılar! Feci şekilde can verdi
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Sözcü TV'de dip dalga şoku! Anketçi Özer Sencar'dan dip dalga açıklaması
Sözcü TV'de dip dalga şoku! Anketçi Özer Sencar'dan dip dalga açıklaması
İş Bankası kesenin ağzını açtı! Emekli promosyon tutarı yayınlandı: 3 gün içinde ödenecek!
İş Bankası kesenin ağzını açtı! Emekli promosyon tutarı yayınlandı: 3 gün içinde ödenecek!
Kimler ÖTV'siz ticari araç alımı yapabilecek! İşte 2023 ÖTV'siz araç listesi
Kimler ÖTV'siz ticari araç alımı yapabilecek! İşte 2023 ÖTV'siz araç listesi
YSK Başkanı Ahmet Yener o ile gidiyor! İncelemelerde bulunacak
YSK Başkanı Ahmet Yener o ile gidiyor! İncelemelerde bulunacak
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu gözaltına aldı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu gözaltına aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara gün dostlarımızın hepsini tanıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kara gün dostlarımızın hepsini tanıyoruz
Maçın günü ve saati değişti! Sarı-lacivertli kulüpten açıklama
Maçın günü ve saati değişti! Sarı-lacivertli kulüpten açıklama
Bayramda iki gün sahne aldı, servet kazandı: Gülşen'in kazancı dudak uçuklattı!
Bayramda iki gün sahne aldı, servet kazandı: Gülşen'in kazancı dudak uçuklattı!
2023 oy pusulası sıralaması hangi parti, hangi sırada? Seçimde kaç oy kullanılacak?
2023 oy pusulası sıralaması hangi parti, hangi sırada? Seçimde kaç oy kullanılacak?