Kılıçdaroğlu'na destek verip tehdit etti: İç savaş çıkartırız!

PKK elebaşlarından Bese Hozat, Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını istedi. Kemal Kılıçdaroğlu’na destek çağrısında bulunan PKK elebaşı Hozat, “İç savaş çıkartırız” tehdidinde bulundu.

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Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine hazırlanırken, terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun, Kandil'in partisi HDP'yi ziyaretinin ardından PKK elebaşları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu başta olmak üzere örgütün sözde üst düzey isimleri Kılıçdaroğlu'na destek olunması yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun HDPKK ile görüşmesine göz yuman sözde milliyetçi İYİ Parti'den skandal görüşmeyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Böylece 7'li koalisyonun ortakları CHP ve İYİ Parti ile PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Başkan Erdoğan düşmanlığında buluştu.

Kandil'den bir destek çağrısı daha!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından terör örgütü PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek açıklaması daha geldi. Terör örgütünün yayın organı Medya Haber'e konuşan PKK/KCK'nın Sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı 'Bese Hozat' kod adlı Hülya Oran, Kılıçdaroğlu'na oy isterken "iç savaş" tehdidinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nu işaret etti: Tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor

Eli kanlı elebaşı Bese Hozat, HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'yi masumlaştıran ve demokratik bir oluşum gibi göstermeye çalışırken, 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na da oy istedi. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın gösterdiği adaya oy verilmesini isteyen PKK elebaşı Hozat, "Fakat bu faşist Erdoğan'ın, diktatör Erdoğan'ın yıkılması için de Yeşil Sol Parti'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adres gösterdiği adaya da tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor." diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

Öcalan'a özgürlük çağrısı

Bebek katili, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Hozat, "Dünya çapında ve güçlü bir sahiplenme gelişiyor. Ve bu sahiplenme beraberinde Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü için de güçlü bir mücadele gücü ortaya çıkarıyor. Dikkat edersek; Önderliğin fiziki özgürlüğü için mücadele artık giderek dünyaya yayılıyor. Ciddi bir sahiplenme dünya çapında gelişiyor. Evrenselleşen bir mücadele haline geliyor. Bu son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

"İç savaş çıkartırız" tehdidi

Terör örgütü PKK elebaşı Bese Hozat,14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda iç savaş çıkartacaklarını itiraf etti. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki mahkumiyeti üzerinden AK Parti MHP'ye karşı "faşist iktidar" diyerek alçak suçlamalarda bulunan Hozat, "Bu AKP-MHP faşist rejimi iktidarda kalırsa Türkiye'nin geleceğinin de ne olduğunu ortaya koyuyor. Bu bir iç savaşa çağrıdır. Bunun zeminini adım adım hazırlıyorlar. AKP-MHP faşizmi, Türkiye'de iç savaşın zeminini adım adım döşüyor. Bu İmralı işkence, tecrit sistemine, karşı çok güçlü mücadele etmek gerekiyor." diye konuştu.