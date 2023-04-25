BIST 4.891
DOLAR 19,43
EURO 21,32
ALTIN 1.246,98
HABER /  POLİTİKA

Ali Babacan: Kendi tabanımızın tamamı Kılıçdaroğlu'na oy vermeyebilir

Ali Babacan: Kendi tabanımızın tamamı Kılıçdaroğlu'na oy vermeyebilir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendi seçmeninin sadece bir kısmını Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna edebileceğini söyledi.

Abone ol

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Habertürk'te Teke Tek programında Fatih Altaylı'ya konuk oldu.

Gündeme ilişkin birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Babacan'a parti tabanının tamamının Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verip vermeyeceği soruldu.

"Seçmenin ne kadarını Kılıçdaroğlu için ikna edebilirsiniz?"

Altaylı sorusunu, "Siz seçmeninizin ne kadarını Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna edevileceksiniz?" şeklinde yöneltti.

Babacan, bu konuda dürüst olduklarını, seçmeninin sadece bir kısmını Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna edebileceğini söyledi.

"Sadece bir kısmını"

Babacan şöyle konuştu:

"Bu teklif CHP'den geldiğinde biz kendi kitlemizin tamamını CHP listelerine taşıyamayabiliriz dedik, dürüst olmak zorundayız dedik.

Yani biz büyün oy kitlemizi olduğu gibi paket halinde buraya taşıyamayabiliriz dedik. Onlar da gayet doğaldır dediler. İşin matematiği ile psikolojisinin farklı olmasının sebebi bu."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 bin bilim insanımızı memleketimize geri kazandırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 bin bilim insanımızı memleketimize geri kazandırdık
Fenerbahçe Alagöz Holding sezonu şampiyon tamamladı!
Fenerbahçe Alagöz Holding sezonu şampiyon tamamladı!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Bayraktar'a bir ülkeden daha devlet nişanı verildi
Bayraktar'a bir ülkeden daha devlet nişanı verildi
Fenerbahçe'den çağrı: VAR kayıtları açıklansın!
Fenerbahçe'den çağrı: VAR kayıtları açıklansın!
İngiliz Economist'ten Türkiye seçimleri analizi
İngiliz Economist'ten Türkiye seçimleri analizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülke terör devleti olmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülke terör devleti olmayacak
Kılıçdaroğlu'na destek verip tehdit etti: İç savaş çıkartırız!
Kılıçdaroğlu'na destek verip tehdit etti: İç savaş çıkartırız!
Mercedes Rusya pazarından tamamen çekildiğini duyurdu
Mercedes Rusya pazarından tamamen çekildiğini duyurdu
Temel Karamollaoğlu'nun skandal cami fetvası olay oldu! İsraftan söz edene bak! Son seçim anketi de geldi
Temel Karamollaoğlu'nun skandal cami fetvası olay oldu! İsraftan söz edene bak! Son seçim anketi de geldi
TCDD 2023 personel alımı ne zaman? TCDD personel alımı başvuru tarihi ve şartları neler?
TCDD 2023 personel alımı ne zaman? TCDD personel alımı başvuru tarihi ve şartları neler?
Çorum'da 64 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Çorum'da 64 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti