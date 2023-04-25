Fenerbahçe Alagöz Holding sezonu şampiyon tamamladı!

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 3'üncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 82-56 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

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Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu Play-Off Final serisi 3’üncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni sahasında 82-56 mağlup ederek seriyi 3-0’a getirdi ve şampiyon oldu.

Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Olcay Çakır Turgut, Merve Aydın, Satou Sabally, Breanna Stewart ve Emma Meesseman ilk 5’iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5’i ise Gökşen Fitik, Sinem Ataş, Chelsea Gray, Aleksandra Crvendakic, Elizabeth Williams’tan oluştu. Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk 4 hücumunda da isabeti bulunca ilk 2 dakikayı 9-4 önde geçti. Kalan bölümde Fenerbahçe, Sabally ve Meesseman ile sayılar bulurken deplasman ekibi Gray ile skora tutunmaya çalıştı. Farkı periyodun sonuna kadar taşımayı başaran sarı-lacivertliler, ilk periyodu 24-19 önde geçti.

İkinci periyoda daha etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, 14’üncü dakikada İdil Saçalır’ın turnika basketiyle farkı 12’ye kadar çıkardı: 33-21. Rakibine boyalı alanda büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, periyodun ilerleyen bölümünde de Sabally ile farkı açmayı başardı. Fenerbahçe, ilk yarıyı 44-29 önde kapattı.

Üçüncü periyoda Meesseman’ın isabetiyle başlayan sarı-lacivertliler, hücumdaki etkili oyununu bu periyoda da taşımayı başardı. Stewart ile pota altında etkili olan Fenerbahçe, 25’inci dakikada farkı 21’e kadar çıkardı: 55-34. Bu dakikanın ardından sonra toparlanan Mersin ekibi, 8-0’lık seri yakalayarak farkı 13’e kadar indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 55-42. Kalan bölümde rakibinin farkı daha da eritmesine izin vermeyen Fenerbahçe, son periyoda 61-46 önde girdi.

Son periyoda iki takım da karşılıklı isabetlerle başladı. Karşılaşmanın son 6 dakikasına sarı-lacivertli ekip, 15 sayı farkla 69-54 önde girdi. Kalan bölümde farkı daha da açan Fenerbahçe, 82-56 kazanarak şampiyon oldu.

ÜST ÜSTE 5’İNCİ, TOPLAMDA 17’NCİ ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu Final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 3-0 mağlup ederek sezonu şampiyon olarak tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonucun ardından üst üste 5’inci toplamda ise 17’nci lig şampiyonluğunu elde etti.

Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 82-56

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Mehmet Karabilecen, Turgut Işık

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Olcay Çakır Turgut 12, Merve Aydın 2, Stewart 14, Meesseman 20, Alperi Onar 4, Sabally 23, Stokes, İdil Saçalır 7, Gizem Başaran, Manolya Kurtulmuş, Selin Rachel Gül, Elif İstanbulluoğlu

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Gökşen Fitik 2, Sinem Ataş 6, Gray 12, Crvendakic 9, Williams 16, Asena Yalçın 11, Gamze Takmaz, Özge Özışık, Esra Ural Topuz, Cansu Köksal

1’İNCİ PERİYOT: 24-19

İLK YARI: 44-29

3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-46