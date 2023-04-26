BIST 4.891
DOLAR 19,42
EURO 21,33
ALTIN 1.247,69
HABER /  MAGAZİN

Kadir Doğulu Alaçatı'da bir kadınla öpüştü videosu düştü! Eşi Neslihan Atagül'ü aldattı mı?

Kadir Doğulu Alaçatı'da bir kadınla öpüştü videosu düştü! Eşi Neslihan Atagül'ü aldattı mı?

Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile 7 yıldır evli olan oyuncu Kadir Doğulu'nun başını yakacak ihanet görüntüleri Alaçatı'dan geldi. Kadir Doğulu'nun gittiği bir mekanda 2 kadınla birden yakınlaştığı hatta biriyle öpüştüğü iddia edildi, video sızdı. Neslihan Atagül'ün bu görüntülere ne diyeceği ise en çok merak edilen konulardan biri.

Abone ol

Son günlerde yaptığı uzun uzun açıklamalar ile 'beyin yakan' oyuncu Kadir Doğulu fena ifşa oldu! Alaçatı'da eğlenmek için gittiği bir mekanda kadınlarla çok samimi haller sergileyen Kadir Doğulu, kadınlardan biriyle öpüştü. Samimi halleriyle çevredekilerin de dikkatini çeken Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun öpüştüğü anlar kameraya alındı ve sosyal medyada paylaşıldı. 

Her fırsatta 2016 yılında evlendiği, 7 yıllık eşi Neslihan Atagül'e olan aşkını haykıran Kadir Doğulu'nun öpüşme görüntüleri sonrasında eşine ne diyeceği, Neslihan Atagül'ü nasıl ikna edeceği ise en çok merak edilen konulardan biri.  Daha öncede  Aşkın Tarifi dizindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk ile oldukça samimi görüntülenen Kadir Doğulu bu kez fena faka bastı!

İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İyemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

Çok konuşulan görüntülerin ardından Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan herhangi bir açıklama gelmedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın yarıda kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın yarıda kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin küresel oyun kurucu mu, yoksa figüran mı olacağının seçimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin küresel oyun kurucu mu, yoksa figüran mı olacağının seçimi
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
AFAD açıkladı! Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD açıkladı! Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem oldu
Okan Buruk'tan Icardi kararı! Penaltıcıyı belirledi
Okan Buruk'tan Icardi kararı! Penaltıcıyı belirledi
Ali Babacan: Kendi tabanımızın tamamı Kılıçdaroğlu'na oy vermeyebilir
Ali Babacan: Kendi tabanımızın tamamı Kılıçdaroğlu'na oy vermeyebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 bin bilim insanımızı memleketimize geri kazandırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 bin bilim insanımızı memleketimize geri kazandırdık
Fenerbahçe Alagöz Holding sezonu şampiyon tamamladı!
Fenerbahçe Alagöz Holding sezonu şampiyon tamamladı!
Bayraktar'a bir ülkeden daha devlet nişanı verildi
Bayraktar'a bir ülkeden daha devlet nişanı verildi
Fenerbahçe'den çağrı: VAR kayıtları açıklansın!
Fenerbahçe'den çağrı: VAR kayıtları açıklansın!
İngiliz Economist'ten Türkiye seçimleri analizi
İngiliz Economist'ten Türkiye seçimleri analizi