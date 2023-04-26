Kadir Doğulu Alaçatı'da bir kadınla öpüştü videosu düştü! Eşi Neslihan Atagül'ü aldattı mı?

Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile 7 yıldır evli olan oyuncu Kadir Doğulu'nun başını yakacak ihanet görüntüleri Alaçatı'dan geldi. Kadir Doğulu'nun gittiği bir mekanda 2 kadınla birden yakınlaştığı hatta biriyle öpüştüğü iddia edildi, video sızdı. Neslihan Atagül'ün bu görüntülere ne diyeceği ise en çok merak edilen konulardan biri.

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Son günlerde yaptığı uzun uzun açıklamalar ile 'beyin yakan' oyuncu Kadir Doğulu fena ifşa oldu! Alaçatı'da eğlenmek için gittiği bir mekanda kadınlarla çok samimi haller sergileyen Kadir Doğulu, kadınlardan biriyle öpüştü. Samimi halleriyle çevredekilerin de dikkatini çeken Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun öpüştüğü anlar kameraya alındı ve sosyal medyada paylaşıldı.

Her fırsatta 2016 yılında evlendiği, 7 yıllık eşi Neslihan Atagül'e olan aşkını haykıran Kadir Doğulu'nun öpüşme görüntüleri sonrasında eşine ne diyeceği, Neslihan Atagül'ü nasıl ikna edeceği ise en çok merak edilen konulardan biri. Daha öncede Aşkın Tarifi dizindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk ile oldukça samimi görüntülenen Kadir Doğulu bu kez fena faka bastı!

İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İyemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

Çok konuşulan görüntülerin ardından Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan herhangi bir açıklama gelmedi.