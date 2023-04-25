AFAD açıkladı! Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken AFAD, saat 21.48'de merkez üssü Pütürge olan 4 büyüklüğündeki depremi duyurdu.Abone ol
2 ayın geride kaldığı asrın felaketinde artçılar yaşanmaya devam ediyor.
Depremin yıkıcı etkileri ortadan silinirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yeni bir depremi daha duyurdu.
Malatya'da saat 21.48'de yeni bir deprem meydana geldi.
4 büyüklüğünde deprem
AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin derinliği ise 11 kilometre olarak açıklandı.