Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı, yayın kesildi! Geçmiş olsun mesajları yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi. Erdoğan, canlı yayının ara verilmesiyle ilgili, yoğun tempo nedeniyle midesini üşüttüğünü belirtip helallik istedi. Kemal kılıçdaroğlu başta olmak üzere siyaset dünyasından geçmiş olsun mesajları yağdı.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınında katıldı. Saat 22.00'de başlayacağı açıklanan yayın 23.30'da başlarken, Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi. O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye "Reklam" dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı. O anlarda ekrana "Eyvah eyvah" sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesildi.

"Sizlerden helallik bekliyorum"

20 dakikalık aranın ardından tekrar yayına katılan Erdoğan, programda yaptığı açıklamada "Üzerinize afiyetdün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu calışmalar sebebiyle ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Söz verdik gideceğiz dedik. Bu yoğun mesai içinde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik bekliyorum." dedi.

Geçmiş olsun mesajları yağdı

Erdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle siyasetçiler geçmiş olsun mesajları paylaştı. O mesajlardan bazıları şöyle:

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Sn. Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalan süreci hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur içerisinde tamamlayabilmeyi temenni ediyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Kısa süreli rahatsızlık yaşayan Sayın Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece, seçim sürecini de sonrasını da sıhhatle geçirmeyi temenni ediyorum.

Peş peşe açıklamalar geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın sağlık durumu hamdolsun gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın sağlık durumu çok şükür gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ve samimi dualarını ileten her bir vatandaşımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Erdoğan’ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz.