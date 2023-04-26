Eşcinsel kaseti olan muhafazakar parti yöneticisi kim? Abdulkadir Selvi yazdı

Odatv son günlerde muhafazakar bir partinin etkili bir yöneticisinin eşcinsel kaseti olduğunu ve yakında yayınlanmasının beklendiğini yazıyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, o kaset iddiasını hatırlatıp, "Kulislerde doğru yanlış bazı isimler konuşuluyor" deyip ekledi: "FETÖ tarzı bir operasyona alet olmamak gerekir."

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Ankara kulisleri günlerdir Odatv'nin gündeme getirdiği “iktidar basınının elinde muhalif bir siyasetçiyle ilgili eşcinsel seks kaseti var!” iddiasını konuşuyor. Bu siyasetçinin kimliğiyle ilgili Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken bir yazı geldi.

"Bir internet sitesinde birkaç gündür bir milletvekilinin eşcinsel ilişki kaseti olduğundan söz ediliyor. Eşcinsel kasetin siyaseti karıştıracağı ifade ediliyor. Kaseti olan kişinin muhafazakâr bir partinin üst düzey yöneticisi olduğu belirtiliyor." diyen Abdulkadir Selvi, "Ankara kulislerinde doğru ya da yanlış bazı isimler konuşuluyor" deyip şunları yazdı:

Herkesin özel hayatı kendisini ilgilendirir

"Ama tek kelime ile söyleyeyim, bu yöntem FETÖ yöntemidir. Bu yöntem çok iğrenç bir yöntemdir. Herkesin özel hayatı kendisini ilgilendirir. Bunun üzerinden operasyon çekmek ahlaksızca bir iştir. Geçmişte FETÖ, MHP’ye kaset operasyonu çekmişti. Deniz Baykal’ı kaset darbesiyle tasfiye edip Kılıçdaroğlu’nu getirmişlerdi."

Kaset üzerinden siyaseti dizayn etmek...

"Bu yöntemi sadece FETÖ değil, aynı zamanda organize suç örgütleri ya da şantajcı kesimler de kullanır. Kişinin cinsel tercihi kendisini ilgilendirir. Ama birileri kaset üzerinden siyaseti dizayn etmek istiyorlarsa buna karşı çok kararlı ve ilkeli bir tavır koymak gerekiyor. FETÖ tarzı bir operasyona alet olmamak gerekir. Yeni bir şantaj-montaj kasetine prim vermemek gerekir."

Abdulkadir Selvi'nin yazısını okumak için tıklayın...