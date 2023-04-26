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Meral Akşener'e eşi Tuncer Akşener'den uyarı: Asit kuyusunda yüzüyorsun

Meral Akşener'e eşi Tuncer Akşener'den uyarı: Asit kuyusunda yüzüyorsun

İYİ Parti lideri Meral Akşener, eşi Tuncer Akşener'in kendisine yaptığı uyarıyı ilk kez açıkladı. "Tuncer bana 'Meral sen asit kuyusunda yüzüyorsun’ dedi" diyen Akşener'in, bu sözlerin ardından kısa bir durgunluk yaşaması dikkat çekti.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün "Togg alacak mısınız" sorusuna "Bende Togg alacak para yok, eşime bir sorayım bakalım onda var  mıymış?" demişti. Akşener'in bu açıklamasıyla eşi Tuncer Akşener bir kez daha gündeme gelirken, Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Tuncer Akşener'le ilgili flaş bir bilgi paylaştı. 

Faili meçhuller döneminin simgelerinden

Meral Akşener’in Sözcü TV’ye çıktığı günkü açıklamalarını hatırlatan Aytunç Erkin, Tuncer Akşener'in eşine yaptığı uyarıyı yazdı. Tuncer Akşener, eşini, faili meçhul cinayetler döneminde Doğu ve Güneydoğu'da sık sık gündeme gelen ve yargılamalara neden olan 'asit kuyuları' örneğiyle uyarmış. Aytunç Erkin o uyarıyı köşesine şöyle taşıdı:

Meral sen asit kuyusunda yüzüyorsun

"Önceki akşam SÖZCÜ TV yayınında sorularımızı yanıtlayan İYİ Parti lideri Meral Akşener yayın öncesinde bu cümleleri kurdu, dakikalar kala… Bu arada eşi Tuncer Bey'in kendisiyle ilgili yaptığı tanımlamayı da ilk kez sohbetimizde söyledi. Yaşanan onca olaydan sonra yol arkadaşının ‘Meral sen asit kuyusunda yüzüyorsun’ dediğini aktardı ve o cümlelerin ardından kısa bir durgunluk, düşünme, dalma hali yaşadı…” 

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