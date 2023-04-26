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ATO'nun eski başkanı Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü

ATO'nun eski başkanı Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü

ANKARA Ticaret Odası (ATO) eski Başkanvekili Mehmet Aypek Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Aypek'in yakın korumasının öldürdüğü öğrenildi. Koruması gözaltına alındı.

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Ankara Ticaret Odası (ATO) eski Başkanvekili Mehmet Aypek Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan iş merkezine gelen Halil G, 73 yaşındaki Mehmet Aypek'i tabancayla ateş açarak yaraladı.

Olay yerine yakın olan ve silah seslerini duyan Yunus ekipleri, Aypek'in koruması ve şoförü olan Halil G'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırılan Aypek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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