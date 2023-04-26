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İstanbul'da CHP logolu 'İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız' afişleri basıldı! Bakın kim yapmış

İstanbul'da CHP logolu 'İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız' afişleri basıldı! Bakın kim yapmış

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sultanbeyli'deki bir matbaada CHP logosuyla “İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız” broşürleri basıldığını söyledi. Ardından yaptığı paylaşımda ise kimlerin yaptırdığının tespit edildiğini ve yargıda hesaplaşacaklarını duyurdu.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sultanbeyli’de bir matbaanın CHP logolu “İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız” yazılı sahte broşürler bastığını duyurdu. Kaftancıoğlu, "Sahte broşürü basanlar ve bastıranlarla ilgili yargı sürecini başlatıyorum. 14 Mayıs itibariyle bu kişiler ve benzeri işlere kalkanların alabilecekleri en yüksek cezaları almalarının bizzat takipçisi olacağım" dedi. Kaftancıoğlu’nun bu akşam konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

2018 yılında da Ankara'da Muharrem İnce aleyhine benzer afişler basılmıştı.

"Akşam akşam çaresizlikten düştükleri duruma biraz da gülelim diyerek bir vaka paylaşayım sizlerle. Yer Sultanbeyli’nde bir matbaa. CHP logosuyla “İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız” diyerek sözde parti broşürü, sticker bastırmışlar. Komik kısmı şimdi geliyor: Matbaa ne hikmetse siparişi ve parayı verenin kim olduğunu bilmiyor. Kim bilir belki de uzaylılar:)

Güldük eğlendik ama hesabını soracağım

Güldük eğlendik şimdi asıl söyleyeceğimize gelelim. CHP logosunu yalanlarına, algılarına kim alet ediyor ve aracı oluyorsa nefesimiz enselerinde olacak. Sahte broşürü basanlar ve bastıranlarla ilgili yargı sürecini başlatıyorum. 14 Mayıs itibariyle bu kişiler ve benzeri işlere kalkanların alabilecekleri en yüksek cezaları almalarının bizzat takipçisi olacağım."

Yaptıranlar tespit edildi! Uzaylılar değilmiş

Uzaylılar değilmiş, tespit edildi:) Kim olduğunu yazmayacağım ama şaşırmadık… Varsa başka sahte logolu afiş basmayı düşünenler: Ya cesur olun kendi logonuzla basın ya da yakalanınca ağlamayın… Konu yargıda artık…

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