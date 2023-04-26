Cüneyt Özdemir 'Erdoğan bütün anketlerde istisnasız önde' dedi! ORC'nin patronu anketleri paylaştı

Anket polemiğinde yeni gelişme. Gazeteci Cüneyt Özdemir, "Erdoğan istisnasız bütün araştırmalarda Kılıçdaroğlu’nun önünde çıkıyor" dedi. ORC Araştırma'nın patronu Mehmet Pösteki, birçok şirketin anket sonuçlarını paylaşıp, "Bakış açınızı değiştirmelisiniz" diye karşılık verdi.

Abone ol

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken anket polemiği patlak verdi. Kendi YouTube kanalında konuşan gazeteci Cüneyt Özdemir, bütün anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet İttifakı’nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde çıktığını öne sürdü. Özdemir’in iddiasına cevap, ORC Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mehmet Pösteki’den geldi.

İstisnasız bütün araştırmalarda önde

“Bir sürü insan o gün geldiğinde diyerek zil takmış oynuyor. Bakıyorsun şu an bütün araştırmalarda AK Parti 1. çıkıyor. Erdoğan istisnasız bütün araştırmalarda Kılıçdaroğlu’nun önünde çıkıyor. Böyle bir gerçek de var. Bazen gerçeği görmemek insanların işine geliyor gibi." diyen Cüneyt Özdemir, şöyle devam etti:

AK Parti hala Türkiye'nin 1. partisi

"Özellikle Millet İttifakı’nda. Her iki taraf için de zor bir seçim bu. Millet İttifakı’nın oyu toplamda Erdoğan’ı yakalıyor ama toplamda yakalıyor. AK Parti hala Türkiye’nin 1. partisi. Senin hiç gördüğün anket var mı şu anda AK Parti’nin CHP’nin gerisine düştüğü?”

Beştepe dışında nereden bakarsanız bakın…

Cüneyt Özdemir’in bu iddiasına ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet S. Pösteki 10 şirketin anket sonuçlarını paylaşarak Özdemir’e şöyle seslendi: “Sayın Özdemir bakış açınızı değiştirmelisiniz zira Beştepe dışında nereden bakarsanız bakın dediğiniz gibi bir sonuç yok.”

İşte Mehmet Pösteki’nin paylaştığı anketler...